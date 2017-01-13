Посадовців залізниці викрили на ухиленні від сплати податків на 107 млн грн

Правоохоронці викрили посадових осіб однієї з залізниць, які ухилилися від сплати майже 107 мільйонів гривень податків. Про це написав у Facebook голова Державної фіскальної служби Сергій Білан.

Зазначається, що керівники однієї з державних залізниць провели низку тендерних закупівель послуг з прибирання та охорони, придбання запчастин для локомотивів і вагонів, а також обчислювальних машин і запчастин до них. Переможцями тендерів стали фіктивні компанії. Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати податку на прибуток в сумі майже 55,6 мільйона гривень і понад 51 мільйон гривень податку на додану вартість.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.