Поліція просить зголоситися усіх, хто має інформацію про пошкодження пам’ятника в Гуті Пеняцькі

Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху безоболонкового вибухового пристрою

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, 10 січня у Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька Бродівського району, пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.

Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію, призначено експертизи.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, просимо повідомити в Золочівський відділ поліції за телефонами 102, або (03265) 4-22-73