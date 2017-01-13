Податкова викрила залізничників у порушеннях на 107 млн грн

Керівники однієї з державних залізниць провели тендер, в якому перемогли фіктивні компанії.

Податкова міліція викрила посадовців однієї із залізниць, які ухилилися від сплати майже 107 млн грн податків. Про це повідомив глава податкової міліції – перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Сергій Білан.

“Встановлено, що керівники однієї з державних залізниць провели низку тендерних закупівель послуг з прибирання та охорони, придбання запчастин для локомотивів і вагонів, а також обчислювальних машин та запчастин до них. Переможцями зазначених торгів був визнаний ряд компаній, які, як показала перевірка, виявилися фіктивними”, – повідомив Білан.

Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати податку на прибуток у сумі близько 55,6 млн грн і понад 51 млн грн податку на додану вартість.

“Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України”, – резюмував Білан.

Інтерфакс-Україна