Під Києвом сталося жахливе вбивство

У злочині підозрюють онуку вбитої жінки.

Зарізали, а потім підпалили. У Броварах – неподалік від столиці – сталося жорстоке вбивство. Літній жінці завдали кілька десятків ножових поранень. Затримано внучку жертви. Третя година ночі, але в цьому під’їзді багатоповерхівки в Броварах ніхто не спить. Через сильний запах чаду.

“Я почув дим. Почав стукати – прокидайтеся, мовляв. Бо горе може бути”, – розповідає Віктор, сусід.

Горіло в квартирі. Сусіди негайно викликали рятувальників. Ті виявили, що відкриті всі газові конфорки. Вибуху уникли, пожежу загасили. А у ванній кімнаті знайшли тіло господарки квартири з тридцятьма ножовими пораненнями. Підозрюваних затримали по гарячих слідах.

“У злочинців, яким сьогодні було оголошено про підозру, був вилучений ніж. Намагалися вони заволодіти грошовими коштами, був відкритий сейф у квартирі”, – уточнив Дмитро Ценов, голова Нацполіції Київської області.

Це 16-річна онука жертви та її товариш. Дівчина жила з бабусею. Тихо і мирно, кажуть сусіди, лайки ніколи не чули.

“У неї, по-моєму, своя точка на Даринку була, а внучка в музичній школі вчилася. Нормальні”, – сказала Ірина, сусідка загиблої.

Від родичів ніяких подробиць.

Поліція веде розслідування за статтею умисне вбивство. За це загрожує до 15 років в’язниці, пише segodnya.ua.