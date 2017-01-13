Перші нові автобуси від «Електрону» АТП №1 отримає до кінця січня

Як повідомили у прес-центрі ПАТ “Концерн-Електрон”, перша партія автобусів буде поставлена АТП №1 до кінця січня 2017 року.

Загалом підприємство має виготовити на замовлення міста 55 автобусів, інформує прес-служба ЛМР.

Як пояснили у ПАТ “Концерн-Електрон”, комітет конкурсних торгів Львівського комунального автотранспортного підприємства №1 23 березня 2016 року оголосив переможцем торгів на закупівлю 55 низькопідлогових автобусів ТОВ СП «Електронтранс». Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», через 10 днів після оприлюднення цього оголошення між переможцем торгів та замовником мав бути підписаний договір на поставку автобусів. Однак, рішення тендерного комітету було оскаржене іншим учасником торгів (дилером Мінського автомобільного заводу). Процедура оскарження в Антимонопольному комітеті України та судах тривала більше 5-ти місяців. Протягом цього періоду ТОВ СП «Електронтранс» не могло розпочати виготовлення автобусів, оскільки до остаточного рішення суду Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 не мало права підписати договір на поставку автобусів з переможцем торгів.

Договір був підписаний тільки 2 вересня 2016 року, тому керуючись п. 4 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме наявністю документально підтверджених об’єктивних обставин, сторони підписали додаткову угоду про продовження терміну поставки 55 автобусів на час, витрачений на процедури розгляду скарг. Виробничий цикл виготовлення автобуса становить 3,5-4 місяці і залежить в основному від термінів постачання основних агрегатів. Перша партія автобусів буде поставлена замовнику до кінця січня 2017 року.