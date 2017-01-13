«Львівська залізниця» скасувала потяг сполученням Львів-Ковель-Львів

Добре розрекламований новий потяг категорії «Регіональний Експрес» (денний швидкісний) № 704/703 із сполученням Львів-Ковель-Львів не проіснував і трьох місяців.

Про початок нового маршруту прес-служба «Львівської залізниці» заявила на повний голос. Інформація про те, що 31 жовтня їздитиме новий потяг категорії «Регіональний Експрес» із сполученням Львів-Ковель-Львів було проголошено через кілька десятків ЗМІ.

А ось про те, що скасування нового потяга тиша. Як стало відомо «Львівській газеті», новий маршрут «Львівська залізниця» уже скасувала. Він не проіснував і трьох місяців.