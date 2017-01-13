Неподалік центру Львова затримали “гопників”

Патрульні оперативно затримали підозрюваних в розбійному нападі вчиненому групою осіб.

Учора, близько 22-ї години, на службу 102 надійшов виклик від заявника, який повідомив, що візуально знайомий йому чоловік, разом з невідомим нанесли йому удари і приставили викрутку до його шиї та заволоділи мобільним телефоном, особистими речами та банківською картою, до якої змусили надати пін-код.

Подія відбувалась на вулиці Франка. Потерпілий зателефонував на свій номер і нападники повідомили, що повернуть телефон, якщо потерпілий принесе 1000 гривень і призначили зустріч на 23 годину, на вулиці Зеленій. Патрульні розробили план затримання зловмисників разом із заявником. Залучили кілька екіпажів. В момент передачі грошей, інспектори патрульної поліції затримали обох чоловіків.. Один з підозрюваних викинув у сніг викрутку, а інший чоловік мобільний телефон, банківську картку потерпілого А також сім однакових записок з номером телефону і текстом «Хочеш номери – дзвони за номером…». Такі ж використовують зловмисники при крадіжках номерних знаків. У підозрюваного був при собі мобільний з номером, який був вказаний на цих записках. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила усі речові докази. 31 річних чоловіків доставили до відділу поліції. Один з них раніше судимий за грабіж, а інший за шахрайство, крадіжки, грабіж і хуліганство. Останнього, патрульні нещодавно затримували за крадіжку плазмового телевізора з квартири.

Попередньо злочин кваліфікують за частиною 2 статті 187 ККУ (Розбій вчинений групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Зловмисників згодом відвезли до ізолятора тимчасового тримання, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.