УНІАН

НБУ продасть 100 млн доларів, щоб зупинити падіння гривні

УНІАН

Заступник голови Національного банку України пояснив причини падіння курсу гривні та оголосив про продаж на міжбанку 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З початку року на міжбанківському валютному ринку підвищилася волатильність обмінного курсу гривні, пов’язана з обмеженою пропозицією іноземної валюти.

В перші післясвяткові дня на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна виручка, яка накопичувалася під час новорічних вихідних днів в Україні, які збігалися з робочими днями у США та Європі. Але цей фактор був тимчасовий. Наразі нижчу, ніж в попередні місяці, пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності, який зокрема полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон’юнктура завдяки подорожчанню сталі та залізної руди, зазначають у повідомленні.

За таких умов Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має достатньо інструментів для цього. Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15.5 млрд. дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ.

З початку 2017 року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 14.6 млн. дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Сьогодні, 13 січня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 100 млн. дол. США, йдеться у повідомленні.