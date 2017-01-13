НБУ пояснив зниження курсу гривні сезонними факторами

На сьогодні падіння курсу гривні пов’язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності.

Про це в коментарі заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба регулятора.

“В перші післясвяткові дні на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна виручка, яка накопичувалася під час новорічних вихідних днів в Україні, які збігалися з робочими днями у США та Європі. Але цей фактор був тимчасовий”, – пояснив банкір.

За його словами, наразі нижчу, ніж у попередні місяці, пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності, який зокрема полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці.

“Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон’юнктура завдяки подорожчанню сталі та залізної руди”, – підсумував він.

В нинішніх умовах Нацбанк готовий проводити валютні інтервенції, і 13 січня він оголосив аукціон для продажу 100 млн доларів.

Нагадаємо, у 2016 році курс долара на міжбанку на початку січня становив 23,8 гривні, а до кінця лютого зріс до 27 гривень. У 2015 році на початку січня долар коштував близько 15,9 гривні, а до кінця лютого його вартість доходила до 30 гривень і більше.

Станом на вечір 12 січня середньозважений курс на міжбанку становив 27,25 грн за долар, на чорному ринку – майже 29 грн за долар.

13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10.40 встановилися на рівні 27,42-27,55 гривні за долар.