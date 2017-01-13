На Закарпатті через снігопади рятувальники чергуватимуть цілодобово

Найбільш проблемними залишаються ділянки на гірських перевалах на кордонах з Львівською та Івано-Франківською областями.

Через сильні снігопади на Закарпатті рятувальники та працівники дорожніх служб чергуватимуть цілодобово. Магістралі розчищають безперервно. Досі заборонено рух вантажівок на дорогах “Київ-Чоп” та “Мукачево-Рогатин” і на окружній дорозі Ужгорода, яка веде до кордону зі Словаччиною.

Але найбільш проблемними залишаються ділянки на гірських перевалах на кордонах з Львівською та Івано-Франківською областями.

“Машини інколи не можуть подолати і сільські дороги. Вже відбуксовано понад 160 автомобілів. За повідомленням синоптиків, крім погіршення погодних умов, на нас ще чекає і можливість сходження лавини в горах. Крім того, існує небезпека сходження снігових мас на автошляху державного значення”, – сказала Наталія Батир, прес-секретар Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, інформує segodnya.ua.