На Львівщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами (фото)

На момент ДТП в салоні транспортного засобу перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько дев’ятої ранку, на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янка-Бузького району.

Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія, заклинило кермо транспортного засобу.

На момент ДТП в автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.