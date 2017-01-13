На Львівщині перекинувся мікроавтобус – двоє людей травмовані

Унаслідок ДТП травмовані водійка та пасажирка транспортного засобу
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 18.35 на автодорозі «Червоноград – Ковель» поблизу села Тудорковичі Сокальського району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій мікроавтобуса «Фіат Дукато», 41-річна мешканка Нововолинська, не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет, після чого бус перекинувся.
Унаслідок ДТП водійка та пасажирка мікроавтобуса, 65-річна жителька Нововолинська отримали тілесні ушкодження у вигляді саден та забійних ран.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.