На Львівщині перекинувся мікроавтобус – двоє людей травмовані

Унаслідок ДТП травмовані водійка та пасажирка транспортного засобу

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 18.35 на автодорозі «Червоноград – Ковель» поблизу села Тудорковичі Сокальського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій мікроавтобуса «Фіат Дукато», 41-річна мешканка Нововолинська, не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет, після чого бус перекинувся.

Унаслідок ДТП водійка та пасажирка мікроавтобуса, 65-річна жителька Нововолинська отримали тілесні ушкодження у вигляді саден та забійних ран.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.