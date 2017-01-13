На Львівщині інтернет-шахрай видурив 1000 гривень

Правоохоронці застерігають! Купуючи товар через інтернет, будьте обережними – серед продавців є багато шахраїв.

У Бродівське відділення поліції 12 січня за допомогою звернувся 48-річний місцевий мешканець, котрий повідомив, що невідома особа в шахрайський спосіб заволоділа його грошима в сумі 1000 гривень.

Чоловік розповів, що купував автозапчастини на одному з інтернет-сайтів. Домовившись по телефону з продавцем, заявник перерахував одну тисячу гривень на вказаний банківський рахунок. Товар продаць пообіцяв переслати поштою, але цього так і не зробив. Повернути своїх грошей назад постраждалий також не зміг, оскільки зловмисник не відповідав на телефонні дзвінки.

Правоохоронці встановлюють особу інтернет-продавця, а також з’ясовують обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають! Купуючи товар через інтернет, будьте обережними – серед продавців є багато шахраїв! Оплачуйте товар тільки після отримання?ідділ комунікації поліції Львівської області