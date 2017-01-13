На Львівщині горів пасажирський автобус

На момент пожежі в автобусі перебувало 10 пасажирів – ніхто не постраждав

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

12 січня о 17:29 до Служби порятунку«101» надійшло повідомлення про пожежу в рейсовому автобусі «Львів – Дрогобич» марки «Еталон» на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Заклад, Миколаївського району.

За лічені хвилини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-19 м. Миколаїв. На момент пожежі в автобусі перебувало 10 пасажирів. Вогнеборці оперативно ліквідували горіння й врятували транспортний засіб від знищення вогнем.

Пожежу локалізовано о 17:43 та ліквідовано о 17:47. Вогнем знищено обшивку каталізатора вихлопної труби.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення займання з’ясовують.