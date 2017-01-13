На кордоні з Польщею триває експеримент з розмежування смуг руху для подорожувальників 

Експеримент на кордоні з Польщею з розмежування смуг руху для подорожуючих показує свою ефективність

Про це інформує відділ з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби України.

Державна прикордонна служба України продовжує реалізовувати заходи, які дозволять покращити якість пропускних операцій на державному кордоні та забезпечити більш комфортний його перетин. Зокрема, перед пунктом пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, триває експеримент з розмежування смуг руху для подорожуючих з метою зменшення черг.

В рамках експерименту, який розпочався 22 грудня 2016 року,перед самим пунктом пропуску було виокремлено додаткову смугу руху для легкових транспортних засобів української реєстрації та реєстрації країн ЄС, якими керують іноземні громадяни, а також окрему смугу – для учасників малого прикордонного руху та громадян України – власників авто з іноземною реєстрацією. Відповідні напрямки руху позначені дорожніми знаками та необхідним дорожнім обладнанням. Для скеровування автомобілів та проведення роз’яснювальної роботи в місці розділення смуг руху прикордонники та представники поліції організували спільне чергування.

Варто зазначити, що попередні результати експерименту вже показують ефективність та доцільність даної новації, а саме скорочення часу з трьох до однієї години очікування в чергах та пришвидшення оформлення автомобілів на додатковій смузі руху. З початку експерименту черга транспортних засобів на відокремленій додатковій смузі трималась від 50 до 80 одиниць, а за добу на ній оформлялось близько 1 тисячі автівок. Проведений аналіз також показує, що запроваджений експеримент досить сильно зацікавив громадян, в тому числі і тих, які для перетину кордону до цього користувалися іншими пунктами пропуску.