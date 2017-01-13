На горі Високий Верх на Сколівщині травмувалися двоє лижників

Рятувальники спустили травмованих зі схилів й передали медикам для надання подальшої допомоги

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівські області.

12 січня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижній трасі гори Високий Верх надала допомогу двом травмованим туристам-лижникам, йдеться у повідомленні.

Одна із травмованих – семирічна дівчинка отримала травму правої ноги. Інший потерпілий – хлопець, 2000 року народження, мешканець с. Підбірці, Пустомитівського, отримав також травму правої ноги.