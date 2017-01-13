Мешканці Галицького району Львова платитимуть за вивезення сміття менше

Виконавчий комітет встановив нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів для ТзОВ «Грінера Україна», яке обслуговує центральну частину міста. Як підкреслив керівник міського управління житлового господарства Сергій Сало, змінені тарифи для населення будуть дещо нижчими, аніж ті, які діяли до цього.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Так, тариф для мешканців на вивезення 1 тонни ТПВ становитиме 390,88 грн. з ПДВ, а на вивезення великогабаритних відходів – 209,32 грн. з ПДВ. Тариф для бюджетних установ становитиме 421,1 грн. з ПДВ (для велигабаритних відходів – 225,5 грн.), і для інших споживачів – 491,29 грн. (для велигабаритних відходів – 263,08 грн.). Тариф на ремонтні відходи встановлюють у розмірі 209,17 грн., 225,34 грн. та 262,9 грн. для населення, бюджетних установ та інших споживачів відповідно.

Це рішення набирає чинності через 20 днів з моменту його ухвалення.