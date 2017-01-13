Львів’яни самотужки затримують злодіїв

Цієї ночі завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками двох злочинів, вдалося затримати підозрюваних у кримінальних злочинах.

Уночі, на службу 102 надійшов виклик про крадіжку на вулиці Шевченка. Коли патрульні прибули на місце, то побачили мешканця будинку, який тримав невідомого. Заявник повідомив, що цей чоловік намагався викрасти дитячі сани з загального коридору, проте на виході його зустріла мешканка будинку і з галасом змусила повернути вкрадене на місце. А сам заявник, який є власником санчат, почув звук в коридорі та вийшов подивитись. Жінка розповіла йому про те, що трапилось, після чого він наздогнав зловмисника на вулиці, затримав та викликав поліцію.Інспектори прибули на місце та доставили підозрюваного до Шевченківського відділу поліції. Йому 32 роки, він мешканець Львова.

А пізніше, інша громадянка повідомила, що невідомий копирсається в її дверному замку на вулиці Щурата. Мешканці затримали зловмисника до приїзду патрульних. Чоловік мав явні ознаки стану алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити причину свого перебування у даному будинку.

Інспектори доставили й цього зловмисника до Шевченківського відділу поліції, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.