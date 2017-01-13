Львів’ян запрошують на різдвяний концерт заслуженої капели бандуристів імені Г. І. Майбороди

16 січня, о 19.00, у Концертному залі ім. С. Людкевича колядуватиме” Національна заслужена капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди

Різдво — це завше особлива атмосфера, щось на межі між вірою в дива з самого дитинства й світлим передчуттям початку року. “Нині в нас Різдво!” — концерт Національної заслуженої капели бандуристів України, який здивує вас навіть у веремії святкових програм.

Ретельно та з любов’ю відібрані колядки і щедрівки з усіх куточків України — барвиста мозаїка до найтепліших свят. Ті, котрі знайомі з дитинства, й ті, які почуєш вперше. Прадавні й сучасні, акапельні та з яскравим інструментальним супроводом — коляди нон-стоп та віншування замість традиційних ведучих на сцені. Бо “Нині в нас Різдво!”, сповнене емоцій та захоплення!