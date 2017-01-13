Керівника Львівської обласної філармонії оберуть на відкритому конкурсі

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу Львівської облради «Львівська обласна філармонія».

Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст); стаж роботи у сфері культури не менше 3 років; володіння державною мовою; здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора-художнього керівника закладу.

Документи слід подавати з 13 січня до 13 лютого 2017 року особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління.

Початок формування конкурсної комісії – 30 січня. Перше засідання комісії з конкурсного відбору заплановано на 23 лютого (каб. №307, вул. Винниченка, 18).

Більше з умовами конкурсу можна ознайомитися тут.