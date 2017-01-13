“Карпати” вирушили на збір до Туреччини

Делегація львівських “Карпат” вирушила до Туреччини, де проведе перший етап підготовки до весняної частини чемпіонату.

Як пише сайт клубу, “зелено-білі” проведуть в Антальї чотири спаринги, після чого на кілька днів повернуться до Львова. Другий етап підготовки стартує на початку лютого.

Головний тренер взяв на збір наступних гравців:

Воротарі: Роман Мисак, Роман Підківка, Євген Боровик, Іван Сілецький;

Захисники: Іван Лобай, Андрій Нестеров, Денис Мірошніченко, Василь Кравець, Володимир Сениця, Євген Зубейко;

Півзахисники: Ігор Худоб’як, Павло Ксьонз, Назар Вербний, Амбросій Чачуа, Дмитро Кльоц, Тарас Завійський, Максим Грисьо, Артем Філімонов;

Нападники: Ґуставо Бланко-Лещук, Максим Саламаха.