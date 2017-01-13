ГПУ ініціювала позапланові перевірки майже 30 е-декларацій народних депутатів

Генеральна прокуратура України ініціювала перед Державною фіскальною службою проведення документальних позапланових перевірок електронних декларацій 29 народних депутатів з огляду на встановлення невідповідності між задекларованими засобами і офіційно отриманими доходами декларантів. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зокрема, згідно з наявною інформацією, один з народних обранців в період з 2001 по 2016 рр. отримав дохід в сумі 600 тис. грн. однак за даними за Електронної декларації 2015 рік йому належать грошові кошти в сумі майже 22 млн грн.

“З огляду на те, що такі випадки не рідкість і з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральна прокуратура України перед Державною фіскальною службою України ініціювала проведення документальних позапланових перевірок із зазначених питань щодо 29 народних депутатів України”, – йдеться в повідомленні.