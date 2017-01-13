Двоє львів’ян, погрожуючи викруткою, відібрали у перехожого мобільний телефон та банківську картку

Працівники Галицького відділу поліції спільно з патрульними затримали зловмисників

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції 12 січня по допомогу звернувся 26-річний львів’янин, який повідомив, що близько дев’ятої вечора на одній з вулиць міста двоє візуально знайомих чоловіків побили його та, погрожуючи викруткою, відібрали у нього мобільний телефон «Нокіа» і банківську картку.

Працівники Галицького відділу поліції спільно з патрульними затримали зловмисників. Ними виявились двоє львів’ян, віком 31 і 36 років. У них правоохоронці вилучили викрутку, два мобільні телефони та дві банківські картки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисників затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Проводять досудове розслідування.