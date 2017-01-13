Через технічні причини виплату державних соціальних допомог у січні можуть затримати

Через технічні причини та у зв’язку з прийняттям державного бюджету на 2017 рік, виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особі, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, тимчасової державної соціальної допомоги дітям у поточному місяці можлива з незначними затримками.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, 12 січня для міського бюджету Львова надійшла субвенція з державного бюджету на виплату такої допомоги в сумі 53,47 млн. грн. Через технічні причини, які не залежать від міської ради, виплата державних соціальних допомог у поточному місяці можлива з незначними затримками.

У мешканців просять вибачення за тимчасові незручності, адже після їх усунення виплату державних допомог буде проведено у повному обсязі.