Через негоду на автошляхах Закарпатської області обмежили рух вантажівок

Введено тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів на окремих автошляхах Закарпатської області

Про це повідомляє служба автомобільних доріг Закарпатської області.

Через погіршення погодних умов (сильні снігопади, різкі пориви вітру, а також ожеледицю) та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу з 12:30 13 січня введено обмеження для великовагового транспорту на автошляхах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів та Київ-Чоп (у межах Закарпатській області ) та на об’їзній дорозі міста Ужгород біля КПП «Ужгород».

Управління ДСНС України у Закарпатській області звертається з проханням до водіїв за можливості утриматися від дальніх поїздок.

Тим же, хто виїхав, потрібно бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтесь неухильно правил дорожнього руху, не перевищуйте допустиму швидкість і не виконуйте ризикованих маневрів.