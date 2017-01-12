Захід України знову накрили снігопади: для вантажівок закриті дороги

Обмеження для їзди на великовантажному транспорті ввели в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

У західних областях України знову погіршується погода. Згідно з прогнозами синоптиків, в ніч на 13 січня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються снігопади, хуртовини, місцями, сніг з дощем, можлива ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

“13-14 січня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей прогнозуються снігопади і хуртовини. В зв’язку з цим очікується третій рівень лавинонебезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги”, – повідомляє прес-служба Укравтодору.

У зв’язку з цим, в Закарпатській області тимчасово обмежується рух для великовантажних та великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Н-09 – “Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатін- Львів”, а також в’їзд з Івано-Франківської на Закарпатті.