За минулу добу до лікарень на Львівщині з обмороженням потрапило 6 осіб, одна людина померла

11 січня до лікарень Львівщини потрапило 6 людей з обмороженнями, ще одна людина померла через переохолодження.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

11 січня до Служби порятунку «101» о 07:50 надійшло повідомлення про те, що в Великомостівську лікарню в легкому стані поступив житель м. В.Мости, Сокальського району, 1991 року народження. Діагноз потерпілого «обмороження першого ступеня обох кистей ніг і рук».

О 08:55 в Жовківську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив житель с. Великий Дорошів, Жовківського району, 1968 року народження, з діагнозом «часткове обмороження нігтьових фалангів І-ІІ пальців обох ніг».

До теми: Як уникнути переохолодження й обмороження і що робити, якщо обмороження таки сталося

О 10:35 поблизу с. Коханівка Яворівського району в полі було виявлено тіло жінки, 1968 року народження, без ознак насильницької смерті, яка проживала на х. Гуки Яворівського району. Попередня причина смерті – переохолодження.

О 11:45 в хірургічне відділення Новороздільської міської лікарні в легкому стані поступив чоловік, 1960 року народження, житель м. Новий Розділ, з діагнозом «обмороження правої вушної раковини».

О 12:30 в Жовківську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив місцевий житель с. Майдан, 1958 року народження, з діагнозом «загальне переохолодження», внаслідок тривалого перебування в лісі.

О 12:35 в Жидачівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив житель с. Которино Жидачівського району, 1962 року народження, з діагнозом «обмороження перших пальців обох стоп».

О 16:30 в Самбірську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1974 року народження, житель с. Воля Блажівська Самбірського району, з діагнозом «обмороження другого ступеня обох кистей верхніх кінцівок».

За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА від початку зимового періоду, тобто з 1 грудня 2016 року, на території області від переохолодження та обморожень померло 19 осіб та госпіталізовано в лікувальні заклади 63 особи.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує громадянам про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів: в жодному разі не вживати алкогольних напоїв, носити вільний багатошаровий одяг, не носити тісне взуття, не носити на морозі металевих прикрас, після довгого перебування на холодному повітрі обов’язково переконатись у відсутності обмороження.

Також нагадуємо що на території Львівської області функціонують пункти обігріву. Із їхніми адресами ви можете ознайомитися тут.

У Львові на час морозів цілодобово працюють пункти обігріву на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян) та на вул. Сербській, 3 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів»).