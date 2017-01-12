Юних дослідників запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі “Кристали”

Національний центр “Мала академія наук України” спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка оголошують Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали”. До участі у конкурсі запрошують учнів 1-11-х класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Для участі в конкурсі учням 1-6 класів необхідно до 20 січня заповнити онлайн-заявку, щоб отримати набір хімічних реактивів для вирощування кристалів, а учням 7-11 класів – до 20 березня надіслати заявку та тези наукових досліджень на тему “Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” українською або англійською мовами на електронну адресу: crystals@i.ua.

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна на сайті: www.man.gov.ua.