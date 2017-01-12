В.о. керівника ЛГП «Галсільліс» призначено Володимира Мельника

Сьогодні, 12 січня, представлено виконувача обов’язків генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» Володимира Мельника.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Відповідний наказ підписав начальник управління майном спільної власності Микола Бандра.

За його словами, Володимир Мельник виконуватиме обов’язки керівника до проведення відкритого конкурсу та призначення нового директора підприємства.

Як відомо, Володимир Мельник є директором Стрийського дочірного лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс».

Нагадуємо, попередній очільник «Галсільлісу» Петро Пешко раніше написав заяву на звільнення.