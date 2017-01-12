У Львові вилучили посилку з боєприпасами, яку в Україну надіслали зі США

Працівники Сихівського відділу поліції вилучили посилку, надіслану зі США в Україну, у якій було спаковано 175 патронів до різної зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Сихівський відділ поліції 11 січня надійшло повідомлення від чергового одного з митних постів про те, що у посилці, яка надійшла зі США на ім’я мешканки міста Чортків Тернопільської області, ймовірно, спаковані боєприпаси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили посилку, у якій були патрони для нарізної зброї калібру 308 – 120 штук та патрони для гладкоствольної зброї 12 калібру у кількості 55 штук. Вилучені боєприпаси скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.