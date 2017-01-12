У Львові снігоприбиральна техніка працюватиме всю ніч

У зв’язку з погіршенням погодних умов, снігоприбиральна техніка та двірники працюватимуть в місті всю ніч. Зараз ситуація стабільна: магістральні дороги розчищені, громадський транспорт курсує.

Про це сьогодні повідомив керівник міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Сергій Бабак, інформує прес-служба ЛМР.

Посадовець додав, що комунальні служби працюватимуть залежно від інтенсивності опадів, а також наявності техніки й людських ресурсів.

«Триває планова робота. Існують відповідні правила благоустрою щодо того, як очищати місто від снігу. Ми їх дотримуємось. Працюють люди цілодобово, чергування – організовані. Ситуація стабільна. Магістральні дороги розчищені, транспорт їздить. Продовжуємо моніторити ситуацію», – зазначив Сергій Бабак.

За його словами, загалом у Львові є 122 одиниці техніки, яка готова до виїзду на дороги міста.