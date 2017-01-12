У Києві стався вибух на заводі “Квазар”, є потерпілі

Причиною пожежі міг стати вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з цехів заводу “Квазар” на вул. Північно-Сирецькій, 3.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДержНС в м. Києві.
За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.
Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки. Потерпілих передали медикам.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу. Обставини події і причини вибуху встановить слідство.