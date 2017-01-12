У Києві скоєно напад на охорону СІЗО

У Києві скоєно напад на охорону Лук’янівського СІЗО.

Про це повідомив ввечері 11 січня волонтер Роман Сініцин.

«Кажуть в Лук’янівському СІЗО ЧП. Колишні бійці “Торнадо” напали на охорону. Поки без деталей, але поліції туди приїхало багато», – написав волонтер.

Як повідомляє Українська правда, спікер Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що, за попередньою інформацією, між арештантами, яких доставили після засідання суду, та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один із ув’язнених завдав собі тілесних ушкоджень і наразі під охороною доставлений до медзакладу.

Під час конфлікту будівлю СІЗО оточувала поліція задля того, щоб забезпечити порядок.

Водночас Тракало не зміг ані спростувати, ані підтвердити інформацію про те, що ув’язнені є бійцями роти “Торнадо”.

Станом на 23:26 речник Нацполіції повідомив, що всі арештовані вже перебувають у камерах – конфлікт вичерпано. За фактом нападу внесена інформація до ЄРДР.

Нагадаємо,командира роти патрульної служби міліції особливого призначення “Торнадо” ГУМВС України в Луганській області Руслана Оніщенка, а також 11 бійців роти обвинувачуть у вчиненні низки злочинів у складі злочинної організації, у тому числі тяжких та особливо тяжких. Раніше прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження у зв’язку з заявою колишніх бійців «Торнадо» про те, що конвоїри нібито били їх при доставці на судове засідання.