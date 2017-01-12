У ДТП біля Львова постраждало троє малолітніх дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня, о 18:05, на автодорозі між містом Винники Львівської міської ради та селом Чишки Пустомитівського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів – “Форд” та ВАЗ – отримали травми різного ступеня важкості троє дітей, які були пасажирами ВАЗа. Потерпілих дітей – 2009, 2013 і 2016 років народження, які є жителями с. Гірне Жовківського району, було госпіталізовано до медичних закладів м. Львова.

Як попередньо встановили правоохоронці, причиною зіткнення стало те, що водій автомобіля «Фіат Добло», виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги у русі атомобілю ВАЗ 2101.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводяться слідчі дії, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.