У Дрогобицькому районі відбулися громадські слухання щодо тарифів на пасажирські перевезення

Сьогодні, 11 січня, в Дрогобицькому районі відбулися перші в області громадські слухання щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень. Участь в обговоренні взяли представники райдержадміністрації, районної ради, а також голови сільських та селищних рад, депутати, перевізники, громадськість.

Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Під час дискусії сторони обмінялися думками. Зокрема, перевізники мотивували необхідність підвищення вартості перевезень соціально-економічними чинниками: підняттям з 1 січня мінімальної заробітної плати, зростанням цін на пальне, затратами на технічне обслуговування автотранспорту. Своєю чергою сільські та селищні голови наголошували на тому, що перевізникам слід належним чином забезпечити якість та безпеку пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівщині розпочались громадські слухання щодо врегулювання цін на пасажирські перевезення. Триватимуть вони упродовж трьох днів. Відбудуться слухання у кожному районі області. З графіком громадських слухань щодо регулювання вартості пасажирських перевезень можна ознайомитись тут.