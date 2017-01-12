Співачка Аничка зняла кліп на народну щедрівку «Щедрий вечір» (фото, відео)

Співачка Аничка, яка вже третій рік збирає у США кошти для поранених бійців АТО, зняла кліп на надзвичайно красиву народну щедрівку «Щедрий вечір, добрий вечір». Режисер-постановник відео – Тарас Галишко.

Різдвяні свята асоціюються водночас з морозяними вечорами і теплом родинного дому. Багаті столи, лункі колядки і щедрівки, віншування та гостини – це Різдво, Старий Новий Рік, Водохреща. А ще – дитячий сміх та непідробна радість очікування дива. Усе це можна відчути у новому кліпі співачки Анички «Щедрий вечір, добрий вечір».

Незважаючи на те, що тривалий час Аничка перебувала у США, де активно гастролювала Штатами з благодійними концертами на підтримку поранених бійців АТО (співачка дала за океаном десятки концертів, на яких зібрала на реабілітацію українських воїнів понад 100 тисяч доларів), – сьогодні вона вдома, в Україні. І їй так хочеться відчути своє, рідне, різдвяне диво.

Крім того, Аничка – учасниця масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни, у якому сучасні фронтові пісні записують у дуетах воїнів-авторів із професійними артистами. Аничка написала музику на вірш військового льотчика Сергія Тітаренка «Настане мирний час», вона ж і виконала пісню разом із бійцем. Прем’єра цього синглу (уже сьомого у рамках проекту) запланована на кінець січня.