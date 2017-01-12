Синютка та Розенко обговорили у Львові актуальні соціальні питання

Сьогодні, 12 січня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зустрівся із віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. Сторони обговорили найактуальніші питання соціальної сфери.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зокрема, під час зустрічі йшлось про субсидії для населення, соціальне та пенсійне забезпечення чорнобильців, наповнення Пенсійного фонду України. Окремо розглянули питання щодо отримання соціальної допомоги для мешканців Львівщини, монетизації пільг і компенсації за проїзд пільговим категоріям населення.

Крім цього, керівник області та віце-прем’єр-міністр обговорили питання мінімальної заробітної плати, реформи охорони здоров’я. Йшлось також про ділянку під сміттєпереробний завод на Львівщині та міжнародний конкурс на пошук інвестора.

Варто зазначити, що під час розпови, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко запевнив Львівщину у своїй підтримці.

Нагадаємо, 12 січня Павло Розенко перебуває із робочою поїздкою у Львівській області. Зокрема він візьме участь в урочистій церемонії відкриття Кубка світу Міжнародного параолімпійського комітету з лижних перегонів та біатлону у с. Яворів Турківського району.