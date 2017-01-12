“Шахтар” усі єврокубкові матчі буде грати в Харкові, а не у Львові

Донецький “Шахтар” усі єврокубкові матчі в цьому сезоні проведе в Харкові. Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін в інтерв’ю телеканалу “Футбол 1”.

“Ми подали заявку на проведення матчів у Харкові в УЄФА. Ми не можемо один поєдинок грати в одному місці, а наступний – в іншому. УЄФА не дозволить. Якщо вони дозволяють нам на цій стадії грати в Харкові – тоді вже там і будемо грати. Євроматчі будуть в Харкові, а по іншим поєдинків ми будемо дивитися”, – сказав Палкін.

За його словами, в чемпіонаті і Кубку України основним стадіоном Шахтаря до кінця сезону залишиться Арена Львів.

Палкін не виключає, що кілька матчів проходити в інших містах.

“На даному етапі ми заточені на Харків і хочемо по максимуму завантажити його нашими іграми”, – сказав Палкін.