Розв’язати проблему зі сміттям Львову допомагатимуть французи

На розгляді у Міністерстві фінансів та економіки Франції перебуває заявка великої міжнародної компанії Egis щодо виділення грантових коштів на розробку проектної документації для комплексного вирішення проблем з ТПВ у Львові.

Про це повідомив народний депутат України та радник міського голови Львова Сергій Кіраль під час обговорення на тему: «Львів долучається до світової ініціативи «нуль відходів (Zero waste)», інформує прес-служба ЛМР.

Він також відзначив, що процес співпраці із Францією проходить паралельно із процесом залучення коштів Європейського інвестиційного банку для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та будівництва нового комплексу. Причиною є блокування заявки Львова Міністерством регіонального розвитку впродовж більш, ніж року. На думку нардепа, таке блокування має політичні мотиви.

«Я хотів би закликати громадськість до підтримки міста і посилення тиску на тих, від кого сьогодні залежить прийняття рішення щодо спільного проекту з ЄІБ. Це Мінрегіонрозвитку, яке вже понад рік блокує рішення. Це притому, що місто розпочало цей процес ще в 2014 році. Однак, незважаючи на те досить тривале блокування, а місто подало заявку на 75 млн євро для закриття та рекультивацію Грибович і будівництво нового комплексу, нам вдалося домовитися з Посольством Франції в України, яке підтримало нас. І сьогодні на розгляді в Міністерстві фінансів та економіки Франції перебуває заявка міжнародної компанії Egis, яка має досвід підготовки концепцій поводження з ТПВ, на грантові кошти для напрацювання та розробки цілого пакету проектної документації для комплексного вирішення проблем у Львові. І до кінця місяця має бути прийнято рішення. Ми сподіваємось, що воно буде позитивне, і тоді місто зможе заручитися досвідом та фаховими знаннями компанії для розробки стратегічних документів», – зазначив він.

За словами Сергія Кіраля, основна робота компанії буде спрямована на оновлення проекту рекультивації Грибовицього сміттєзвалища, розробленого інститутом «Гірхімпром», та вивчення різних варіантів технологій переробки будівництва нового сучасного комплексу. «Тобто, це такий паралельний процес, який ми запускаємо з допомогою Посольства Франції. Громадськість і місто можуть бути в ньому активним учасником», – додав Сергій Кіраль.

Повне відео з дискусії Zero Waste – за посиланням.

Нагадаємо, Львів долучається до світової ініціативи «нуль відходів (Zero waste)»: у місті стартує розробка стратегії поводження з ТПВ на 2017-2022 роки. До процесу залучають міжнародних експертів, а також фахівців із міст-партнерів. Долучитись до розробки стратегії запрошують і громадських активістів та всіх охочих.