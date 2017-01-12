Понад 3 млн грн за адмінпослуги надійшло до держбюджету від Держгеокадастру Львівщини

За 2016 рік працівники головного управління Держгеокадастру у Львівській області надали більше 264 тисяч адмінпослуг громадянам та юридичним особам.

Про це повідомили в головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області.

“На безоплатній основі громадяни отримали 220,8 тисяч послуг, а це 84% від загальної кількості, – розповів начальник Головного управління Андрій Кавецький. – Ще 43,8 тисяч послуг (16%) фахівці землевпорядної служби надали на платній основі. За ці послуги нарахована плата у сумі 3,55 мільйони гривень. Кошти спрямували до загального фонду державного бюджету”.

За словами Андрія Кавецького, найчастіше громадяни звертались щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Працівники Держгеокадастру опрацювали 37,1 тисяч таких запитів, що становить 84% від загальної кількості платних адмінпослуг.

“Серед безоплатних адмінпослуг найбільш поширеними були запити щодо державної реєстрації земельної ділянки – 77122, про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі – 29336. Також безоплатно надано 25460 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх форму власності і висновків про погодження документації із землеустрою”, – резюмував начальник головного управління.