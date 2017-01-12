Пам’ятний знак у селі Гута Пеняцька підірвали, – поліція

Правоохоронці з’ясували, що пам’ятний знак у селі Гута Пеняцька було пошкоджено внаслідок вибуху

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Микола Самарчук, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

«Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невідомого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію», – повідомив Микола Самарчук.

Нагадаємо, 10 січня, у Бродівське відділення поліції поступила інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.