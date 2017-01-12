Назарій Пилатюк та Академічний симфонічний оркестр запрошують у подорож до глибин музики Паганіні

«Паганініана» — таку назву носить фестиваль у Генуї, присвячений скрипалеві-віртуозу, одному з найбільш знаних у світі та водночас загадкових митців — Ніколо Паганіні. У ці дні італійське місто перетворюється на центр музичного мистецтва, де класичні та сучасні аранжування творів маестро звучать вдень та вночі, а музиканти намагаються дорівнятися до віртуозної майстерності свого попередника. 20 січня, о 19 годині, у нас запланована власна «Паганініана». Соліст Назарій Пилатюк та Академічний симфонічний оркестр, яким диригуватиме Юрій Бервецький, запрошують в містичну й прекрасну подорож до глибин музики Паганіні, Венявського та Монюшка.

Загадкова аура Ніколо Паганіні, котра свого часу зачарувала європейську публіку, частково створена ним самим. За життя музиканта дуже рідко публікував власні твори, оскільки побоювався розкрити світові секрети своєї гри. Сам же він занурювався в експерименти й демонстрував виконавську майстерність, котра просто виходила за рамки тогочасних уявлень про те, що взагалі можна зробити зі скрипкою та смичком. Неймовірна чистота в найскладніших пасажах, оригінальні технічні прийоми й епатажний стиль Паганіні дозволили йому підкорити слухачів. І вже понад 200 років інтерес до його персони не згасає, породжуючи нові легенди.

Польський віртуоз Генрик Венявський та польсько-білоруський композитор Станіслав Монюшко обоє творили у Європі ХІХ століття, коли слава Паганіні вже гриміла у концертних залах. За пристрасть та яскраве виконання молодого Венявського називали «другим Паганіні», а також «поетом» скрипки. А його полонези та скрипкові концерти увійшли до найбільш часто виконуваних у світі. Станіслав Монюшко вважається творцем польської та білоруської національної опери. Залюблений у народний дух, композитор втілив його велич у своїх творах, хоча сам скромно твердив, що не створює нічого нового й лише надихається народними піснями.

Твори цієї видатної трійці композиторів прозвучать на вечорі «Паганініани», втілюючи найбільш віртуозне й виняткове у скрипковій музиці.