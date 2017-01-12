На Львівщині унаслідок зіткнення “Volkswagen” і  BMV X5 постраждало п’ятеро людей

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «BMV X5”, виїжджаючи на головну дорогу, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Фольксваген Транспортер»



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 січня, близько 14.30, між селами Викоти та Бісковичі Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «BMV X5”, 38-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, виїжджаючи на головну дорогу, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Фольксваген Транспортер», яким керував 36-річний мешканець Старосамбірського району.

Унаслідок зіткнення водій та четверо пасажирів «Фольксвагена», з яких 16-річна дівчина, отримали травми різної важкості та були доставлені у Самбірську лікарню. Після наданої медичної допомоги пасажирів мікроавтобуса відпустили, а водій з переломами двох ребер залишився на стаціонарному лікуванні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.