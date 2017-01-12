На Львівщині племінник вкрав у рідної тітки велосипед і майже вісім тисяч гривень

Як встановили працівники Старосамбірського відділення поліції, чоловік, який проживає з тіткою в одному будинку, причетний до крадіжки її велосипеда та грошей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Старосамбірське відділення поліції 11 січня з заявою про крадіжку звернулась 65-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її будинку було викрадено велосипед вартістю п’ять тисяч гривень та майже вісім тисяч гривень, які вона зберігала у таємному місці.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 27-річний племінник заявниці, котрий проживає з нею в одному будинку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.