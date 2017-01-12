На Львівщині чоловік поцупив у сусіда 20 метрів огороджувальної сітки та хвіртку

Вартість викраденого становить дві тисячі гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції з заявою про крадіжку звернувся 37-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його домогосподарства було викрадено металеву хвіртку та двадцять метрів огороджувальної сітки, вартість яких становить дві тисячі гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 31-річний мешканець Самбора.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.