На Луганщині поліція ввела часткову заборону на пасажирські перевезення через блокпости

У Луганській області з 9 січня 2017 року діє заборона на пасажирські перевезення через блокпости у нічний час. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Луганській області.

“Із 9 січня в період часу з 22:00 до 06:00 заборонено проїзд через блокпости автотранспортним засобам, які здійснюють пасажирські перевезення (крім міжнародних рейсів), у тому числі нерегулярні перевезення, які працюють на замовлення та в режимі “таксі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідні обмеження діятимуть до особливого розпорядження.

Згідно з повідомленням, обмеження на пасажирські перевезення введені через зростання кількості випадків дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту. Зокрема мова йде про транспорт, який рухається у напрямку лінії розмежування з тимчасово непідконтрольною територією. Ще однією причиною заборони є недопущення фактів незаконних перевезень вантажів та заборонених предметів.