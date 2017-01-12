На Левандівці та в Рясному в неділю відбудуться різдвяні забави

15 січня, у неділю, на Левандівці будуть колядувати, палити ватру і частувати варениками

У неділю, 15 січня, о 13.00, в Левандівському парку (вул. Повітряна, 20) розпочнеться різдвяне дійство з вертепами та новорічними піснями. Так, гості свята колядуватимуть разом з вихованцями та вихованками мистецьких гуртків Культурно-мистецького центру «Супутник»: вокальної студії «Blue Blues» та театральної – «Язиката Хвеська», також глядачів тішитиме своїм співом хор «Левада» і дівчата з гурту «МалДіви». Гості з народного дому Білогорщі палитимуть ватру та частуватимуь варениками, а вертеп ГО «Мистецький простір» та гурт «КурбАси» весело та дзвінко колядуватимуть. Після забави просто неба в Левандівському парку святкування продовжиться у Народному домі Левандівки (вул. Широка, 1).

Того ж дня, в неділю, 15 січня, з 15.00, в актовій залі школи №92 (вул. Т. Шевченка, 390) відбудеться різдвяна забава району Рясне. У програмі: колядки від учнів Родинного центру «Рясне», виступи ансамблю «Подих весни», вертеп від ГО «Мистецький простір» та спільна коляда від гурту «ТроєЗілля». Також під час свята анонсується презентація проекту «Громади в дії», де кожен мешканець дізнається про можливості покращення свого району.