На кінофестивалі у Брюсселі покажуть п’ять українських фільмів

20 січня 2017 року у Брюсселі розпочнуться щорічні Дні українського кіно

Відкриватиме захід класична німа стрічка Олександра Довженка «Земля» у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту «ДахаБраха». Окрім цього, у Брюсселі буде представлено чотири нові фільми з України, відзначені міжнародними нагородами.

Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України.

Концепція Днів українського кіно-2017 – дослідження кордонів. Фільми розповідають про кордони між націями, які пролягають не лише у просторі, але й у площині цінностей. Зокрема «Українські шерифи» Романа Бондарчука та «Маріуполіс» Мантаса Кведаравічюса – документальні стрічки, зняті в областях України, що нині живуть під тиском російського агресора і переосмислюють свою ідентичність. «Українські шерифи» здобули Спеціальний приз журі на IDFA і цього року були висунуті на «Оскар» від України, а прем’єра «Маріуполісу» відбулася у рамках програми Panorama Documente на Берлінале.

Фільм Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці» – історія заробітчанки, разом з якою камера здійснює подорож по обидва боки кордону між Україною та Європою, простежуючи разючі контрасти. Фільм здобув Приз екуменічного журі Міжнародного кінофестивалю у Мангеймі – Гайдельберзі, а виконавиця головної ролі – Особисту нагороду за неперевершене виконанні ролі на цьому ж кінофестивалі. Стрічка також здобула головний приз Одеського міжнародного кінофестивалю за найкращий український фільм.

Після вторгнення Росії у Крим та на Донбас, українці буквально стикнулися з новими кордонами на півдні та сході. Картина Віталія Манського «Рідні» розповідає про власну сім’ю режисера, яка опинилася розділеною. Світова прем’єра «Рідних» відбулася на кінофестивалі у Карлових Варах, стрічка представляла Україну в офіційній програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто, а також змагалася в основному конкурсі фестивалю DOK Leipzig.

«Земля» Олександра Довженка, створена у 1930 році, – найвідоміший український фільм, зразок авангардного німого кіно. На міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографа. «Земля» була заборонена через 9 днів після свого виходу і уславлена в Україні лише після смерті Олександра Довженка у 1956 році. Картина зафіксувала драматизм цивілізаційного вибору між традиціями та колективістською утопією, що постав перед українцями у 1920-их роках, відтак породила чимало суперечливих інтерпретацій. У 2012-му році «Земля» на замовлення Національного центру Олександра Довженка була відреставрована і отримала новий музичний супровід від українського етно-хаос гурту «ДахаБраха», за плечима в якого – участь у таких фестивалях, як Glastonbury, Roskilde та Eurockéennes de Belfort.

Щорічні Дні українського кіно у Брюсселі представляють найбільш резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику в живому супроводі відомих українських музикантів. У 2017-му році кіноогляд пройде вдруге. Покази відбуваються у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії.