МВФ розгляне надання Україні наступного траншу у найближчі тижні

При цьому конкретної дати поки немає.
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у найближчі тижні може рекомендувати раді директорів Фонду провести наступний перегляд програми EFF, повідомив 12 січня офіційний представник Фонду Джеррі Райс.
“Конкретної дати поки немає, , але ми очікуємо, що це буде скоро, в найближчі тижні. Тому, що ми бачимо хороший прогрес в третьому перегляд програми співробітництва на 17,5 млрд доларів. Був прийнятий збалансований бюджет, який містить цілі нашої програми співпраці”, – заявив Райс.
Він зазначив, що необхідно переглянути меморандум співробітництва й вирішити питання в енергетичному секторі.
Нагадаємо, в заяві Міжнародного валютного фонду за підсумками його роботи в Києві вказувалося, що Україні потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування. У листопаді українське питання МВФ розглядати не планував.
У груді Міжнародний валютний фонд заявив про хороші результати макроекономічної стабілізації в Україні.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що Україна зможе отримати четвертий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у першій половині 2017 року.