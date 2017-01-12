МВФ розгляне надання Україні наступного траншу у найближчі тижні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у найближчі тижні може рекомендувати раді директорів Фонду провести наступний перегляд програми EFF, повідомив 12 січня офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

“Конкретної дати поки немає, , але ми очікуємо, що це буде скоро, в найближчі тижні. Тому, що ми бачимо хороший прогрес в третьому перегляд програми співробітництва на 17,5 млрд доларів. Був прийнятий збалансований бюджет, який містить цілі нашої програми співпраці”, – заявив Райс.

Він зазначив, що необхідно переглянути меморандум співробітництва й вирішити питання в енергетичному секторі.