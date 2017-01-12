Міністерство культури оголосило конкурс на посаду гендиректора Львівської опери

Міністерство культури України оголосило конкурс на посаду генерального директора – художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 10 лютого 2017 року.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, контактний телефон: (044) 235-73-36, Логінова Вікторія Михайлівна, електронна адреса: loginova@mincult.gov.ua.

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

Конкурсний добір починається 11.01.2017 року та закінчується не пізніше 11.03.2017 року.